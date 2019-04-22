Попавший в аварию на Окружной дороге мотоциклист ехал без «прав»

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Фото: УМВД по Рязанской области
У 38-летнего рязанца, который 21 апреля попал в аварию на Окружной дороге, не было «прав» на мотоцикл. Об этом сообщила
ДТП произошло примерно в 18:10 на 197-м километре дороги М5 «Урал».
По предварительной информации, 34-летняя москвичка на Volkswagen Jetta не пропустила мотоцикл «Ирбис», который ехал по Ряжскому шоссе.
В результате происшествия мотоциклист получил травмы, его госпитализировали.
Напомним, авария попала на
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