В Рязани заработал сервис «Яндекс.Еда»

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В Рязани начал работать сервис «Яндекс.Еда». Заказ уже можно сделать на
На главной странице Рязань еще не добавили в список городов, где работает «Яндекс.Еда». Заказ можно сделать, выбрав определенный адрес.
«Яндекс.Еда» — сервис быстрой доставки еды из ресторанов-партнеров. За перемещениями курьеров, доставляющих заказы, можно следить на карте в
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