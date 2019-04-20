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15:34, 20 апреля 2019 331
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Названы самые продаваемые автомобили в России

Названы самые продаваемые автомобили в России

Стали известны самые продаваемые в России марки автомобилей в первом квартале 2019 года. Об этом сообщила аналитическое агентство «Автостат».

Бестселлером российского рынка стала «Lada Granta». За отчетный период дилеры продали 28 600 данных автомобилей — на 39% больше, чем за первые три месяца 2018 года.

На втором месте находится «Lada Vesta» — 27 800 автомобилей. Далее идет «KIA Rio» с показателем 22 300 машин.

В топ-10 также вошли «Hyundai Creta» и «Hyundai Solaris», «Volkswagen Polo», «LADA Largus», «Renault Duster», «Toyota Camry» и «Skoda Rapid».

Фото с официального сайта «Lada»


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