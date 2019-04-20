Названы самые продаваемые автомобили в России

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Стали известны самые продаваемые в России марки автомобилей в первом квартале 2019 года. Об этом сообщила аналитическое агентство «
Бестселлером российского рынка стала «Lada Granta». За отчетный период дилеры продали 28 600 данных автомобилей — на 39% больше, чем за первые три месяца 2018 года.
На втором месте находится «Lada Vesta» — 27 800 автомобилей. Далее идет «KIA Rio» с показателем 22 300 машин.
В топ-10 также вошли «Hyundai Creta» и «Hyundai Solaris», «Volkswagen Polo», «LADA Largus», «Renault Duster», «Toyota Camry» и «Skoda Rapid».
Фото с официального сайта «Lada»
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ воскресенье в Рязанской области потеплеет до +17 градусов. Прогноз погоды
|
cледующая новость →В ближайшие годы в России появятся беспилотные такси
Компания МТС провела анализ покупательских предпочтений.