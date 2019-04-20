ФАС проверит рост цен на проезд в автобусах

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Фото: Pixabay.com
ФАС проверит рост цен в последние годы на проезд в автобусах. Об этом пишет «
«В Федеральную антимонопольную службу поступили многочисленные обращения граждан по вопросу резкого роста стоимости проезда в общественном транспорте на городских и межмуниципальных маршрутах», — говорится в сообщении.
Теперь этим займутся региональные управления ФАС.
Напомним, в Рязани в 2019 году
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