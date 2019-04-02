Федеральный канал показал сюжет о гробе с телом рязанки, привезенном к мэрии

Телеканал
Утром в субботу, 30 марта, к зданию горадминистрации
Женщина умерла 28 марта на 52 году жизни. По информации рязанских СМИ, при жизни она занималась пассажирскими перевозками и долгое время судилась с мэрией.
Как рассказали родственники и супруг Фокиной, женщина скончалась из-за нервных стрессов и переживаний, возникших из-за конфликта с администрацией.
В сюжете говорится, что перевозчик не оборудовал машины системой ГЛОНАСС.
«Суды, постоянные штрафы. В итоге четыре машины сняли с маршрута. Восемь водителей остались без работы. Женщина почти год пыталась найти лазейку. Не вышло. А после очередного решения — не выдержала. Подскочило давление», — отметил телеканал.
Напомним, на инцидент отреагировала