Первый канал заинтересовался историей о липецкой семейной паре, закопавшей труп ребенка на кладбище домашних животных

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Редакторы проекта Первого канала «Мужское и женское» заинтересовались историей из Липецкой области, когда на кладбище домашних животных нашли труп полуторагодовалой девочки. Об этом сообщил
Съемочная группа побывала в Липецке. Стало известно, что съемки прошли и в Останкино, куда после произошедшего приехала 28-летняя многодетная мать и ее 26-летний сожитель, на которого завели дело и который находится под подпиской о невыезде.
Случай произошел в начале апреля. Тогда на кладбище домашних животных нашли могилу ребенка. Это был уже четвертый ребенок в семье.
Выяснилось, что девочка умерла, когда ее купал сожитель 28-летней матери детей — он уронил ребенка на бетонный пол. От полученных травм девочка скончалась.
Мужчина предложил сожительнице закопать тело девочки на кладбище домашних животных. Отмечается, что он уже был ранее судим.
Он сам рассказал эту историю во время застолья с друзьями, которые передали информацию полиции.
Мать девочки проходит как свидетель, против мужчины возбуждено уголовное дело.
Оставшихся детей липчанки поместили в центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Там они пробудут год.
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