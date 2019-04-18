Рязанскую энергосбытовую компанию планируют выставить на продажу, чтобы не платить крупный штраф

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Фото: Pixabay.com
В четверг, 18 апреля, городская дума на комитете рассмотрела вопрос о выставлении на торги ООО «РГМЭК».
Как рассказал вице-мэр Игорь Ковалев, УФАС вынес представление муниципалитету за то, что он одновременно владеет поставщиком тепла — МУП РГРЭС и сбытовой компанией, что нарушает федеральный закон.
В связи с этим РГМЭК выставляют на торги, оценив компанию в 170 миллионов.
Как отметил Ковалев, уже возбуждено административное дело в отношении мэрии, и, если депутаты не согласуют сделку, то муниципалитет может получить крупный штраф и лишиться права занимать административную должность на три года. Депутаты решили отложить вопрос, чтобы подробнее с ним ознакомиться.
Ковалев добавил, что смена собственника никак не повлияет на работу РГМЭК и тариф, так как деятельность сбытовой компании строго регламентируется, а плату устанавливает энергетическая комиссия.
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