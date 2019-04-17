С начала года в Рязанской области завели 53 коррупционных дела

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Фото: Pixabay.com
В первом квартале 2019 года правоохранительные органы Рязанской области возбудили 53 уголовных дела о преступлениях коррупционной направленности. Об этом сообщил
Из них 23 дела касались взяточничества. Уголовные дела возбуждены СО МВД — 19, ОД МВД — 5, СУ СК — 28, ФСБ — 1.
В суды направлены уголовные дела в отношении бывшего генерального директора ПАО завод «Красное знамя», который обвиняется в хищении 3,5 миллионов рублей, в отношении двух бывших глав сельских поселений и шести руководителей отделений почтовой связи.
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