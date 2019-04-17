После смертельного пожара во Владимире следователи возбудили дело

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После пожара в Гороховецком районе во Владимире следователи возбудили уголовное дело. Об этом сообщил сайт регионального СУ СКР.
Выяснилось, что в доме, проживали 84-летняя пенсионерка и ее малолетние правнуки в возрасте шести и девяти лет.
Известно, что вечером 16 апреля девятилетний мальчик на электрической плитке приготовил ужин, после приема пищи дети и бабушка легли спать. Около 23:30 ребенок проснулся, вышел на кухню и увидел огонь. Он разбудил родственников и выбежал из горящего дома.
При сложившихся обстоятельствах шестилетний мальчик и 84-летняя женщина не смогли спастись и
«В качестве основной версии случившегося рассматривается неосторожное обращение с бытовым прибором», — расскали в пресс-службе.
Отмечается, что мать детей заботилась о семье, она переехала в Гороховец и намереваясь перевезти сыновей из сельской местности в город.
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