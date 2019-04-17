Во Владимире на пожаре погиб шестилетний ребенок

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В ночь на среду, 17 апреля, во Владимире загорелся частный дом. Об этом сообщила
Отмечается, что площадь пожара составила 80 квадратных метров.
На месте происшествия работали 11 человек и четыре единицы техники.
По данным
По предварительной информации на пожаре погибли шестилетний ребенок и 84-летняя женщина. Обстоятельства выясняют следователи.
Причины устанавливаются.
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В начале апреля для них провели «День СИБИНТЕК».