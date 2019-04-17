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В 2019 году половодье в Рязани побило антирекорд последних 140 лет. Об этом сообщил
9 и 10 апреля специалисты зафиксировали максимальный показатель этого сезона, им стал уровень Оки на участке Рязань — Старая Рязань.
При этом отметки половодья 2019 года оказались на 4,9 — 5 метров ниже нормы, а максимальные уровни воды в Оке сравнялись с показателями среднемноголетних значений.
Таким образом, пик половодья 2019 года стал исторически самыми низким за весь период наблюдений — более 140 лет. Предыдущий минимум отметок был понижен на 1 — 1,8 метра, его фиксировали в 1997 и 2004 годах.
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