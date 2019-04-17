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Фото: Pixabay.com
Иностранца будут судить за попытку дать взятку рязанскому полицейскому. Об этом сообщил
По данным следствия, 13 апреля 2019 года подозреваемый, который является гражданином Таджикистана, предложил 30 тысяч рублей участковому уполномоченному полиции, чтобы тот закрыл глаза на нарушение режима пребывания на территории России.
Сотрудник полиции отказался принять денежные средства.
Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.
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