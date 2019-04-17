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18:02, 17 апреля 2019 208
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Иностранца будут судить за попытку дать взятку рязанскому полицейскому

Иностранца будут судить за попытку дать взятку рязанскому полицейскому

Фото: Pixabay.com

Иностранца будут судить за попытку дать взятку рязанскому полицейскому. Об этом сообщил сайт СУ СКР по Рязанской области.

По данным следствия, 13 апреля 2019 года подозреваемый, который является гражданином Таджикистана, предложил 30 тысяч рублей участковому уполномоченному полиции, чтобы тот закрыл глаза на нарушение режима пребывания на территории России.

Сотрудник полиции отказался принять денежные средства.

Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.


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