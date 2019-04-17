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Депутат гордумы предложил благоустроить территорию напротив ТРЦ «Премьер». Об этом сообщил
Участок, площадью 21,5 гектар, предложили перевести в зону лесопарков, городских лесов, зон отдыха.
Депутат Дмитрий Володин предложил благоустроить это историческое место рядом с Троицким монастырем к 925-летию Рязани, которое состоится в следующем году. И.о. начальника городского управления градостроительства и архитектуры Роман Шашкин идею поддержал.
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