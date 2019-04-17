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19:21, 17 апреля 2019 468
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Депутат гордумы предложил благоустроить территорию напротив ТРЦ «Премьер»

Депутат гордумы предложил благоустроить территорию напротив ТРЦ «Премьер»

Депутат гордумы предложил благоустроить территорию напротив ТРЦ «Премьер». Об этом сообщил сайт городской думы.

Участок, площадью 21,5 гектар, предложили перевести в зону лесопарков, городских лесов, зон отдыха.

Депутат Дмитрий Володин предложил благоустроить это историческое место рядом с Троицким монастырем к 925-летию Рязани, которое состоится в следующем году. И.о. начальника городского управления градостроительства и архитектуры Роман Шашкин идею поддержал.

Фото Google


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