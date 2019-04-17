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22:05, 17 апреля 2019 265
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Более трех тысяч рязанцев переселят из аварийного жилья к 2025 году

Более трех тысяч рязанцев переселят из аварийного жилья к 2025 году

Более трех тысяч рязанцев переселят из аварийного жилья к 2025 году. Соответствующий договор в среду, 17 апреля, подписали гендиректор ГК Фонд содействия реформированию ЖКХ Константин Цицин и губернатор Рязанской области Николай Любимов, сообщил сайт правительства.

Согласно документу, в проект вошло 21 муниципальное образование Рязанской области. Планируется расселить более трех тысяч человек, в настоящее время проживающих в 168 аварийных многоквартирных домах.

«Финансирование предусмотрено в размере свыше 2 млрд. рублей. Причем большая часть — средства фонда, за что мы очень признательны», — сказал губернатор.

По его словам, при поддержке фонда предыдущую программу переселения из аварийного жилья область выполнила на год раньше срока. Новые квартиры с 2008 по 2017 год получили 10 тысяч 700 человек.

Глава региона отметил, что крайне важно максимально оперативно приступить к практической части проекта, обеспечить качество строительства и эффективный постоянный контроль.

Ранее стало известно, что в Рязани переселят восемь домов, один из которых дореволюционной постройки (1900 года).

Полный список домов можно посмотреть здесь.


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