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Фото: © RZN.info / Александр Блохин
В Рязани вновь пройдет пасхальная ярмарка. Соответствующее постановление опубликовали на
Ярмарка пройдет на площади Победы 25 и 26 апреля. Она будет работать с 9:00 до 18:00.
На ней молочную продукцию, куличи, яйца и прочее представят местные производители.
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В начале апреля для них провели «День СИБИНТЕК».