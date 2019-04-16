Туляка осудили за попытку украсть шапки в «Спортмастере»

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Фото: Pixabay.com
Туляка осудили за попытку украсть три шапки в «Спортмастере». Об этом
В середине января 22-летний мужчина взял три шапки в торговом зале и вышел, не заплатив за них. Сотрудники магазина задержали его на улице.
Стоимость шапок превысила тысячу рублей.
Суд приговорил туляка к 340 часам обязательных работ по части 3 статьи 30, части 1 статьи 161 УК («Покушение на грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества»).
Приговор суда вступил в законную силу.
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В начале апреля для них провели «День СИБИНТЕК».