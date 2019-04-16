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17:36, 16 апреля 2019 236
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Спасенной в Лесопарке собаке с петлей на шее нашли хозяев

Спасенной в Лесопарке собаке с петлей на шее нашли хозяев

Спасенной в Лесопарке собаке с петлей на шее нашли хозяев. Об этом RZN.info рассказала куратор животного от сообщества «Лучшие друзья» Инна Исаева.

«Молодые люди, нашедшие собачку написали, что есть люди, пожелавшие взять ее, просили не искать других хозяев. Со мной желающие взять собачку не связывались, возможно завтра они приедут в клинику», — сказала Исаева.

Собаку назвали Лаймой. Куратор отметила ее состояние как удовлетворительное: «Пьет, ест, общается, но, конечно, еще слабенькая. Поправляется. Надеюсь, все у нее будет хорошо».

В прошедшее воскресенье собака перенесла операцию. Ей зашивали глубокие раны на челюсти и теле. «Сразу оперировать нельзя было. Состояние не позволяло. Перенесла операцию хорошо, сейчас самочувствие гораздо лучше, чем в первые дни», — отметила собеседница RZN.info.

Напомним, 10 апреля в Лесопарке нашли собаку, закопанную живьем и с петлей на шее. По данному факту зоозащитники намерены обратиться в полицию.


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