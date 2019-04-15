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16:45, 15 апреля 2019 338
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В сквере в Приокском вернули на место упавший скрипичный ключ. Фото

В сквере в Приокском вернули на место упавший скрипичный ключ. Фото

В сквере в Приокском на место вернули скрипичный ключ, упавший на прошлой неделе. Об этом сообщили в мэрии.

Недоделки в парке начали устранять в понедельник, 15 апреля.

Сквер «Солнечный круг» на улице Октябрьской благоустроили в 2018 году по программе местных инициатив. Проект обошелся в полтора миллиона рублей. На скрипичный ключ потратили около 25 тысяч.


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Рязаньэнерго: план цифровизации электросетей на ближайшие три года

Рязаньэнерго: план цифровизации электросетей на ближайшие три года

«Рязаньэнерго» обеспечивает реализацию Концепции ПАО «Россети» «Цифровая трансформация 2030» в рамках проектов первого этапа Программы «Цифровая трансформация ПАО „МРСК Центра“ и ПАО „МРСК Центра и Приволжья“ 2019—2030 гг.»

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