СМИ сообщили о новой схеме мошенничества в интернете

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Пользователи начали жаловаться в Роскомнадзор на новый вид мошенничества, связанный с беспроигрышными лотереями и опросами за вознаграждение. Об этом сообщил «
Пользователям предлагали поучаствовать в «беспроигрышной лотерее» или опросе с гарантированным вознаграждением, после чего их просили заплатить комиссию «за перевод документов» и ввести данные банковской карты.
При выводе средств использовалась система Tele2. Отмечается, что оборот мошеннической схемы мог составить сотни миллионов рублей.
В Роскомнадзоре изданию подтвердили получение подобных жалоб. В МВД комментариев не предоставили.
В Tele2 отметили, что не получали жалоб на мошенничество с использованием сим-карт оператора.
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В начале апреля для них провели «День СИБИНТЕК».