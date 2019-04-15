После ДТП с ехавшим из Рязани автобусом с детьми возбудили дело

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Следователи возбудили уголовное дело после ДТП с автобусом с детьми, который ехал из Рязани. Об этом сообщила
По предварительной информации, вечером в воскресенье, 14 апреля, на 131 километре Калуга-Тула-Михайлов по направлению в Тулу водитель автобуса Mercedes не справился с управлением при повороте налево и съехал в кювет. Транспортное средство опрокинулось на бок. В автобусе ехали 45 пассажиров. В ДТП пострадала одна женщина.
Перевозчик располагается в Орле.
Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 288 УК РФ. Расследование продолжается.
Напомним, с места ДТП
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