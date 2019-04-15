Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

11:02, 15 апреля 2019 281
 0    0

После ДТП с ехавшим из Рязани автобусом с детьми возбудили дело

После ДТП с ехавшим из Рязани автобусом с детьми возбудили дело

Следователи возбудили уголовное дело после ДТП с автобусом с детьми, который ехал из Рязани. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Тульской области.

По предварительной информации, вечером в воскресенье, 14 апреля, на 131 километре Калуга-Тула-Михайлов по направлению в Тулу водитель автобуса Mercedes не справился с управлением при повороте налево и съехал в кювет. Транспортное средство опрокинулось на бок. В автобусе ехали 45 пассажиров. В ДТП пострадала одна женщина.

Перевозчик располагается в Орле.

Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 288 УК РФ. Расследование продолжается.

Напомним, с места ДТП появилось фото и видео.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Ссылки по теме:

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
5 дней назад
Нас много, но нас все меньше. Что спасет Рязанскую область от вымирания

Нас много, но нас все меньше. Что спасет Рязанскую область от вымирания 5

Население Рязанской области уменьшается, а некоторые районы уже уступают по населению крупным селам.

Популярное
Комментируемое
Новое
11:03, 12 апреля 2019 75 516
Обнаженная грудь, танцы под хаус и политика. В Рязани поставили «Фауста» Гете 2
10:26, 8 апреля 2019 37 481
В Рязани школьник покончил с собой 5
20:03, 14 апреля 2019 23 421
Перчатки с автографом. Николай Валуев открыл фитнес-клуб в Рязани 3
16:06, 10 апреля 2019 20 983
В Рязани изнасиловали 18-летнюю девушку
20:17, 1 апреля 2019 17 399
Николай Любимов прокомментировал ситуацию с гробом у здания администрации города
Все новости
Голосования

Сколько лет вы в интернете?

Окончание опроса: 18.04.2019
Архив голосований
Форум