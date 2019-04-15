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8:30, 15 апреля 2019 4 458
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Под Тулой перевернулся ехавший из Рязани автобус с детьми. Фото и видео

Под Тулой перевернулся ехавший из Рязани автобус с детьми. Фото и видео

Вечером в воскресенье, 14 апреля, под Тулой перевернулся экскурсионный автобус с детьми, который ехал из Рязани. Об этом передает «Интерфакс» со ссылкой на начальника пресс-службы областного УМВД Андрея Ярцева.

«По предварительным данным, около 21:35 на 131-м километре автодороги „Калуга-Тула-Михайлов-Рязань“, вблизи деревни Волынцево, автобус „Мерседес“ с государственными регистрационными знаками Орловской области, съехал в кювет, после чего опрокинулся на бок», — сказал Ярцев.

В салоне находилось около 40 детей, пять взрослых-сопровождающих и два водителя.

Предварительно, дети не пострадали. На месте оказали медпомощь одной женщине.

По предварительным данным, автобус съехал в кювет и перевернулся. Дети смогли выбраться из него самостоятельно, сообщил источник агентства.

Отмечается, что причиной аварии мог стать снегопад.

Фото УМВД и МЧС по Тульской области


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