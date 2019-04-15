Под Тулой перевернулся ехавший из Рязани автобус с детьми. Фото и видео

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Вечером в воскресенье, 14 апреля, под Тулой перевернулся экскурсионный автобус с детьми, который ехал из Рязани. Об этом передает «
«По предварительным данным, около 21:35 на 131-м километре автодороги „Калуга-Тула-Михайлов-Рязань“, вблизи деревни Волынцево, автобус „Мерседес“ с государственными регистрационными знаками Орловской области, съехал в кювет, после чего опрокинулся на бок», — сказал Ярцев.
В салоне находилось около 40 детей, пять взрослых-сопровождающих и два водителя.
Предварительно, дети не пострадали. На месте оказали медпомощь одной женщине.
По предварительным данным, автобус съехал в кювет и перевернулся. Дети смогли выбраться из него самостоятельно, сообщил источник агентства.
Отмечается, что причиной аварии мог стать снегопад.
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