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11:50, 15 апреля 2019 710
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Перевернувшийся под Тулой автобус с детьми возвращался с экскурсии в Константинове

Перевернувшийся под Тулой автобус с детьми возвращался с экскурсии в Константинове

Автобус с детьми, перевернувшийся под Тулой, возвращался с однодневной экскурсии в музей-заповедник Сергея Есенина в Константинове. Об этом передает «Интерфакс».

Экскурсия ехала с группой школьников из лицея №40 Орла. В туристической группе было два восьмых класса и один десятый. Всего в автобусе находились 50 человек, из которых 41 ребенок.

Участников ДТП разместили в гостинице Тулы по договоренности глав Орловской и Тульской областей.

На личном транспорте в Орел с родителями уехали 22 ребенка.

За остальными детьми и сопровождающими отправили резервный автобус, который привезет их в Орел в понедельник днем.

Попавший в ДТП под Тулой автобус принадлежал ООО «Автолайн Тур».

Следователи возбудили уголовное дело после произошедшего. Ранее с места ДТП появились фото и видео.


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