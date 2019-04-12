В «Рязаньэнерго» усилили профилактику электротравматизма. Правила безопасности

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Энергетики филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Рязаньэнерго» усилили разъяснительную работу с детьми и подростками для профилактики случаев электротравматизма.
По словам специалистов, весной и летом юные рязанцы будут больше времени проводить на улице, а значит, повысится риск их нахождения вблизи энергообъектов и получения электротравм при несоблюдении мер безопасности.
Поэтому сотрудники «Рязаньэнерго» активизировали проведение уроков электрограмотности в образовательных учреждениях.
«Напоминаем педагогам о том, что энергетики всегда готовы выехать в детский сад, школу, летний и пришкольный лагерь, санаторий или на турбазу для проведения обучающих занятий и мероприятий с детской аудиторией, — отметили в пресс-службе филиала. — Во время бесед с ребятами энергетики с помощью наглядно-информационных материалов и учебного фильма разбирают ситуации, в которые может попасть человек, не знающий или пренебрегающий жизненно важными правилами, учат детей безопасному поведению с электричеством».
С запросом о проведении занятий можно обратиться в пресс-службу «Рязаньэнерго» по телефонам +7 (4912)20-42-28, 20-44-28 или оставить заявку на сайте МРСК Центра и Приволжья в разделе «
Энергетики убеждены, что в закреплении знаний, полученных детьми на тематических мероприятиях, важна помощь родителей, которые должны напоминать им правила электробезопаности и показывать пример их соблюдения.
Детям необходимо разъяснить:
Дополнительную информацию о том, как уберечься от электротравм, можно найти на
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