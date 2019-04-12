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19:25, 12 апреля 2019 186

В «Рязаньэнерго» усилили профилактику электротравматизма. Правила безопасности

В «Рязаньэнерго» усилили профилактику электротравматизма. Правила безопасности

Энергетики филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Рязаньэнерго» усилили разъяснительную работу с детьми и подростками для профилактики случаев электротравматизма.

По словам специалистов, весной и летом юные рязанцы будут больше времени проводить на улице, а значит, повысится риск их нахождения вблизи энергообъектов и получения электротравм при несоблюдении мер безопасности.

Поэтому сотрудники «Рязаньэнерго» активизировали проведение уроков электрограмотности в образовательных учреждениях.

«Напоминаем педагогам о том, что энергетики всегда готовы выехать в детский сад, школу, летний и пришкольный лагерь, санаторий или на турбазу для проведения обучающих занятий и мероприятий с детской аудиторией, — отметили в пресс-службе филиала. — Во время бесед с ребятами энергетики с помощью наглядно-информационных материалов и учебного фильма разбирают ситуации, в которые может попасть человек, не знающий или пренебрегающий жизненно важными правилами, учат детей безопасному поведению с электричеством».

С запросом о проведении занятий можно обратиться в пресс-службу «Рязаньэнерго» по телефонам +7 (4912)20-42-28, 20-44-28 или оставить заявку на сайте МРСК Центра и Приволжья в разделе «Потребителям. Основы электробезопасности».

Энергетики убеждены, что в закреплении знаний, полученных детьми на тематических мероприятиях, важна помощь родителей, которые должны напоминать им правила электробезопаности и показывать пример их соблюдения.

Детям необходимо разъяснить:

  • Нельзя подходить к провисшим или оборванным проводам ближе, чем на 8 метров. Если вы оказались на более близком расстоянии, выходите из опасного участка шагами без отрыва ступней ног от земли и без разрыва между стопами. Пятка шагающей ноги должна приставляться к носку другой ноги, не отрываясь от земли. Особую осторожность следует соблюдать во время грозы, порывистого ветра или любой другой сильной непогоды, так как воздействие атмосферных факторов может привести к обрыву проводов и выводу из строя электроустановок.
  • Нельзя набрасывать на провода различные предметы, разбивать изоляторы, прикасаться к опорам линий электропередачи, приближаться к трансформаторным подстанциям, электрощитам, и тем более пытаться открыть их. Это смертельно опасно и противоправно.
  • Нельзя разбивать туристические лагеря, жечь костры, удить рыбу, проводить спортивные состязания, устраивать игры и увеселительные мероприятия, запускать воздушных змеев, делать «селфи», заниматься кайтсерфингом, парапланеризмом и тому подобное вблизи энергообъектов.
  • Обо всех замеченных нарушениях — обрывах проводов, искрениях, повреждениях опор, изоляторов, дверей трансформаторных подстанций или электрических щитов, сорванных знаков и плакатов по электробезопасности — необходимо сообщить по телефону 01, по бесплатному круглосуточному номеру Контакт-центра МРСК Центра и Приволжья 8-800-100-33-00 или по телефону +7 (920) 050-57-77 в Telegram, WhatsApp и Viber.

Дополнительную информацию о том, как уберечься от электротравм, можно найти на сайте компании в разделе «Потребителям. Основы электробезопасности» и в группе «Электропатруль» «ВКонтакте».


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