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Фото: УМВД по Рязанской области
Скрывшийся с места ДТП на Московском шоссе водитель «одиннадцатой» был пьян. Об этом RZN.info сообщил очевидец.
По его словам, водитель отошел из-за того, что ему «стало плохо», а потом убежал.
«Он бросил машину и товарища, который в ней находился. Пассажира увезли в реанимацию», — рассказал рязанец.
Напомним,
По данным полиции, водитель ВАЗа не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с Tyota Celica, за рулем которой была 21-летняя рязанка.
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