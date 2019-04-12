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13:20, 12 апреля 2019 284
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Скрывшийся с места ДТП на Московском шоссе водитель был пьян — очевидец

Скрывшийся с места ДТП на Московском шоссе водитель был пьян — очевидец

Фото: УМВД по Рязанской области

Скрывшийся с места ДТП на Московском шоссе водитель «одиннадцатой» был пьян. Об этом RZN.info сообщил очевидец.

По его словам, водитель отошел из-за того, что ему «стало плохо», а потом убежал.

«Он бросил машину и товарища, который в ней находился. Пассажира увезли в реанимацию», — рассказал рязанец.

Напомним, авария произошла около 20:50 в четверг, 11 апреля, напротив дома №12 на Московском шоссе.

По данным полиции, водитель ВАЗа не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с Tyota Celica, за рулем которой была 21-летняя рязанка.


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