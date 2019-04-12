Водитель «одиннадцатой» скрылся после столкновения с «Тойотой» на Московском шоссе. Фото

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: УМВД по Рязанской области
Около 20:50 в четверг, 11 апреля, напротив дома №12 на Московском шоссе столкнулись «одиннадцатая» и Toyota Celica. Об этом сообщила
По предварительной информации, водитель ВАЗа не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с иномаркой, за рулем которой была 21-летняя рязанка.
35-летний пассажир автомобиля «одиннадцатой» получил травмы.
Пострадавшему оказали медпомощь.
Водитель ВАЗа скрылся с места ДТП.
«Принимаются меры по привлечению его к ответственности за нарушение ПДД», — отметили в сообщении.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьЕжегодно Рязань тратит более шести миллионов на защиту детсадов и школ
|
cледующая новость →Под Владимиром подросток напал на мужчину из-за игры на гитаре
«Рязаньэнерго» обеспечивает реализацию Концепции ПАО «Россети» «Цифровая трансформация 2030» в рамках проектов первого этапа Программы «Цифровая трансформация ПАО „МРСК Центра“ и ПАО „МРСК Центра и Приволжья“ 2019—2030 гг.»