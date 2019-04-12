Рязанские сенаторы Олег Ковалев и Игорь Морозов опубликовали данные о доходах

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В пятницу, 12 апреля, Совет Федерации опубликовал декларации о доходах сенаторов за 2018 год. В их числе и данные о прибыли представителей от Рязанской области.
Олег Ковалев заработал почти девять миллионов рублей. Из собственности в документах числятся земельный участок на полторы тысячи квадтратных метров, дом, площадью 410 квадратных метров и одно хозяйственное строение.
Игорь Морозов заработал пять с половиной миллионов. Доходы его жены составили еще семь миллионов. На них оформлен 51 земельный участок, 3 жилых дома, 2 квартиры и 46 транспортных средств, большая часть которых используется для сельскохозяйственных работ.
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