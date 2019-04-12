Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

11:36, 12 апреля 2019 339
 0    0

Рязанские активисты попросили власти убрать незаконную свалку около поселка Лакаш

Рязанские активисты попросили власти убрать незаконную свалку около поселка Лакаш

Активисты обратили внимание рязанской прокуратуры и администрации Спасского района на свалку возле поселка Лакаш. Об этом сообщил сайт ОНФ.

Свалка здесь появляется не в первый раз. В 2017 и 2018 годах активисты направляли обращения в профильные ведомства, после чего власти сообщали о ликвидации свалок.

«В этом году после зимы возле дороги успела образоваться гора мусора, и она растет буквально на глазах», — рассказала местная жительница Елена Горшкова.

Общественники направили запросы в администрацию Спасского района, министерство природопользования, прокуратуру Рязанской области и природоохранную прокурату.

Активисты настаивают на регулярном вывозе мусора.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
2 дня назад
Нас много, но нас все меньше. Что спасет Рязанскую область от вымирания

Нас много, но нас все меньше. Что спасет Рязанскую область от вымирания 5

Население Рязанской области уменьшается, а некоторые районы уже уступают по населению крупным селам.

Популярное
Комментируемое
Новое
17:36, 30 марта 2019 39 420
К зданию рязанской мэрии привезли гроб с телом женщины. Фото 11
10:26, 8 апреля 2019 36 748
В Рязани школьник покончил с собой 5
18:31, 30 марта 2019 29 661
Мэрия отреагировала на информацию о гробе, который привезли к зданию горадминистрации 20
20:03, 31 марта 2019 20 544
На Бали погибла россиянка 1
16:06, 10 апреля 2019 20 001
В Рязани изнасиловали 18-летнюю девушку
Все новости
Голосования

Сколько лет вы в интернете?

Окончание опроса: 18.04.2019
Архив голосований
Форум