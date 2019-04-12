Рязанские активисты попросили власти убрать незаконную свалку около поселка Лакаш

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Активисты обратили внимание рязанской прокуратуры и администрации Спасского района на свалку возле поселка Лакаш. Об этом сообщил
Свалка здесь появляется не в первый раз. В 2017 и 2018 годах активисты направляли обращения в профильные ведомства, после чего власти сообщали о ликвидации свалок.
«В этом году после зимы возле дороги успела образоваться гора мусора, и она растет буквально на глазах», — рассказала местная жительница Елена Горшкова.
Общественники направили запросы в администрацию Спасского района, министерство природопользования, прокуратуру Рязанской области и природоохранную прокурату.
Активисты настаивают на регулярном вывозе мусора.
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