Дело о смертельном ДТП в Рязани закончилось примирением сторон

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Фото: Pixabay.com
Суд рассмотрел уголовное дело в отношении водителя, который нарушил ПДД, после чего погиб человек. Об этом сообщил
Утром 10 декабря 2018 года водитель, управляя автопоездом (фурой с длинным или несколькими прицепами) столкнулся с автомобилем «Ока». «Легковушка» загорелась. Пассажир получил тяжкие телесные повреждения, а водитель погиб.
С обвинением подсудимый согласился, вину полностью признал, в содеянном раскаялся.
В суде потерпевший попросил прекратить уголовное дело в связи с примирением сторон. Суд ходатайство удовлетворил и закрыл уголовное дело.
Постановление не вступило в законную силу.
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В начале апреля для них провели «День СИБИНТЕК».