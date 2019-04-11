В Дягилеве появятся два новых проезда

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Члены городской топонимической комиссии побывали на месте двух будущих проездов в Дягилево. Об этом сообщил
Предполагается, что они получат названия 1-й и 2-й Мушковатовские проезды. Элементы улично-дорожной сети будут располагаться между улицами Мушковатовской и Березняковской и проездами: 3-й Базарный и 1-й Почтовый.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ Липецке пьяный водитель протаранил три машины и врезался в дерево
|
cледующая новость →В «Рязаньэнерго» приступили к первому этапу реконструкции подстанции «Ока»
Население Рязанской области уменьшается, а некоторые районы уже уступают по населению крупным селам.