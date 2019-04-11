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13:42, 11 апреля 2019 320
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Суд обязал минтранс установить освещение на трассе в Путятинском районе

Суд обязал минтранс установить освещение на трассе в Путятинском районе

Фото: Pixabay.com

Шацкий районный суд обязал региональный минтранс установить освещение в селе Воршево. Об этом сообщил сайт суда.

Речь идет об участке автомобильной дороги «Путятино — Воршево» с третьего по четвертый километр, а также стометровом отрезке дороги за пределами населенного пункта.

Отсутствие освещения на этих участках нарушают законодательство о безопасности дорожного движения.

Административное дело было рассмотрено в порядке упрощенного производства, без проведения судебного заседания. Суд обязал Министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области в течение двадцати шести месяцев со дня вступления решения суда в законную силу, устранить выявленные нарушения.


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