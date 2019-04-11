Суд обязал минтранс установить освещение на трассе в Путятинском районе

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Фото: Pixabay.com
Шацкий районный суд обязал региональный минтранс установить освещение в селе Воршево. Об этом сообщил
Речь идет об участке автомобильной дороги «Путятино — Воршево» с третьего по четвертый километр, а также стометровом отрезке дороги за пределами населенного пункта.
Отсутствие освещения на этих участках нарушают законодательство о безопасности дорожного движения.
Административное дело было рассмотрено в порядке упрощенного производства, без проведения судебного заседания. Суд обязал Министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области в течение двадцати шести месяцев со дня вступления решения суда в законную силу, устранить выявленные нарушения.
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В начале апреля для них провели «День СИБИНТЕК».