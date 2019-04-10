В Чучкове установят новую спортивную площадку

Чучковский район попал в число лидеров конкурса на лучшую организацию физкультурно-спортивной работы в районах и городах Рязанской области. В награду Чучково получит новую спортплощадку. Об этом пишет ИД «
По итогам конкурса, среди районов с населением до 20 тысяч человек первое место занял Александро-Невский район, второе — Чучковский и третье — Старожиловский районы.
В группе с населением выше 20 тысяч человек победил Рыбновский район, второе место у Касимовского и третье у Шацкого района.
Среди городов на первом месте Рязань, на втором Сасово и третье место у Скопина.