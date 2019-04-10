Туроператоры назвали самые дешевые направления на майские праздники

В начале мая стоимость самой дешевой десятидневной путевки на море на двух человек составляет 26 тысяч рублей. Об этом
Аналитическая служба провела исследование цен с вылетом с 26 по 28 апреля по двенадцати наиболее востребованным весной пляжным направлениям.
Самый бюджетный вариант отдыха — поездка в Крым. Минимальная цена на десятидневный тур на двоих составила 26 тысяч рублей. Второе и третье место списка заняли Анапа и Сочи, там такой отдых обойдется в 28 и 29 тысяч рублей соответственно.
Отпуск в Турции на аналогичных условиях будет стоить значительно дороже — около 50 тысяч рублей.