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9:41, 5 марта 2019 175
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Рязанцам напомнили о необходимости делать прививку от укусов клещей

Рязанцам напомнили о необходимости делать прививку от укусов клещей

Рязанцам напомнили о необходимости делать прививку от укусов клещей. Информацию опубликовали на сайте регионального Роспотребнадзора.

Отмечается, что ежегодно среди жителей области регистрируют от двух до трех тысяч лиц, пострадавших от укусов клещей, а также случаи заболевания клещевым боррелиозом.

«Население не подлежит иммунизации против этой инфекции. Сделать прививку против клещевого энцефалита необходимо лицам, планирующим выезд в эндемичные регионы», — говорится в сообщении.

Иммунизацию против вируса проводят в городской поликлинике №2.

Эксперты добавили, что клещи начинают проявлять активность с наступлением весны и первым таянием снега.


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