Рязанцам напомнили о необходимости делать прививку от укусов клещей. Информацию опубликовали на
Отмечается, что ежегодно среди жителей области регистрируют от двух до трех тысяч лиц, пострадавших от укусов клещей, а также случаи заболевания клещевым боррелиозом.
«Население не подлежит иммунизации против этой инфекции. Сделать прививку против клещевого энцефалита необходимо лицам, планирующим выезд в эндемичные регионы», — говорится в сообщении.
Иммунизацию против вируса проводят в городской поликлинике №2.
Эксперты добавили, что клещи начинают проявлять активность с наступлением весны и первым таянием снега.