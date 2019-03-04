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20:07, 4 марта 2019 607
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На улице Солнечной иномарка сбила троих пешеходов. Видео

На улице Солнечной иномарка сбила троих пешеходов. Видео

На улице Солнечной иномарка сбила троих пешеходов. Видео опубликовали в группе «Дороги Рязани».

Авария произошла в субботу, 2 марта.

На кадрах видно, что три пешехода переходили дорогу на разрешающий сигнал светофора.

Официальной информации о произошедшем пока нет.


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