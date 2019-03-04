Детсад, театр и выставка. Елена Митина посетила Кораблинский район

В пятницу, 1 марта, депутат Госдумы от Рязанской области Елена Митина посетила Кораблинский район. Парламентарий провела прием, участниками которого стали депутаты и главы сельских поселений.

Митина рассказала о мерах улучшения демографической ситуации, развития сельского хозяйства и промышленности, системы образования, здравоохранения, а также о программах «Земский доктор», «Земский фельдшер» и «Земский учитель», которые помогут решить проблему с кадрами на селе.

На встрече также обсудили вопросы обеспечения медучреждений лекарствами, работу общественного транспорта и коммунальных служб, вывоз отходов.

«Вместе с главой Кораблинского района Ниной Объедковой рассмотрим все обозначенные проблемы и примем соответствующие меры для улучшения ситуации», — пообещала депутат.

В этот же день Елена Митина посетила детский сад «Капелька» в поселке Ибердский, здание которого построили в 1952 году. Она осмотрела игровую комнату, спальню, кухню и подсобные помещения.

«Здание, как минимум, требует капитального ремонта. Будем работать в этом направлении, потому что дети должны воспитываться в достойных условиях», — подчеркнула парламентарий.

Кроме того, депутат встретилась с коллективом народного театра «ТраМ». Сейчас в составе творческой группы, созданной в 1981 году, 22 человека. Труппа представила более 80 спектаклей, в ее репертуаре есть классические произведения и произведения современных авторов.

В 2018 году театр «ТРаМ» вошел в программу партии «Единая Россия» «Культура малой Родины». На выделенные пять миллионов рублей купили световое и звуковое оборудование, на средства муниципального бюджета отремонтировали малую сцену и закупили костюмы.

«Отрадно, что наступивший Год театра наши детские и народные театры встречают обновленными. За два предыдущих года в рамках программы „Культура малой Родины“ нам удалось обеспечить их необходимым оборудованием и сценическими костюмами, улучшить материально-техническую базу», — прокомментировала депутат.

Во время визита в район Елена Митина также посетила открытие выставки победительницы Дельфийских игр-2018 Дарьи Филимоновой. В экспозиции представили работы, созданные художницей как в начале творческого пути, так и картины, написанные в недавнем времени.

«Сегодня я впервые увидела работы Дарьи, и они меня поразили. Картины выполнены в разных техниках и наполнены образами, которые редко могут быть присущи такому юному человеку. У Дарьи свое видение, и в ее картинах заложен глубокий смысл», — отметила парламентарий.