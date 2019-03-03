Полиция не стала возбуждать дело после падения рязанки около торгового центра

Полиция не возбудила дело после падения рязанки около торгового центра «Круиз». Об этом RZN.info сообщила дочь пострадавшей.
Она отметила, что после опроса сотрудников ТРЦ полиция выяснила, что «никакой наледи на месте падения ее матери не было, а есть только лужа, которая образовалась в результате с капели с рекламных щитов».
Также в полиции указали, что на видеозаписи наледи не видно. Сотрудники органов посчитали, что падение произошло «в результате собственной неосторожности матери девушки, а не явилось следствием ненадлежащего исполнения своих обязанностей ТЦ по уборке прилегающей территории».
Медицинские документы у пострадавшей не потребовали.
«По мнению участкового, статья 238 УК РФ, предусматривающая ответственность за оказание услуг, неотвечающих требованиям безопасности, образует собой состав преступления только в случае, если услуги, не отвечающие требованиям безопасности, были оказаны умышленно, неосторожность и небрежность участковый уполномоченный исключает. Следовательно, по его мнению и всего ОМВД России по Советскому району Рязани привлечь к ответственности за оказание услуг, неотвечающим требованиям безопасности, можно только в том случае, если пренебрежение правилами безопасности было допущено умышленно», — рассказала RZN.info собеседница.
Напомним, 16 февраля рязанка
На следующий день после произошедшего у женщины поднялась температура и опухла нога.