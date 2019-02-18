Рязанка получила травму, упав около торгового центра

Рязанка получила травму при падении на обледенелом участке у входа в ТРЦ «Круиз». Об этом RZN.info рассказала дочь пострадавшей.
Инцидент произошел около 9:00 в субботу, 16 февраля. Поскользнувшись, женщина сломала обе кости голени, получила разрыв связки дельтовидной группы стопы.
«Мы не хотим оставить это дело просто так. Сотрудники торгового центра могут стереть записи с камер видеонаблюдения. Со стороны дежурного инженера уже прозвучала фраза: „А кто сказал, что она упала здесь?“. Спасибо молодым людям, которые вызвали скорую и не прошли мимо! Ищем их по возможности и других свидетелей», — рассказала девушка.
Она добавила, что на следующий день после произошедшего у ее матери поднялась температура, опухла и болит нога.
Никто из очевидцев пока не связался с пострадавшей. По словам рязанки, в администрации ТРЦ также не предоставили видео и не вышли на контакт с девушкой.
Очевидцы
Фото Ольги Газинской