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10:14, 18 февраля 2019 984
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Рязанка получила травму, упав около торгового центра

Рязанка получила травму, упав около торгового центра

Рязанка получила травму при падении на обледенелом участке у входа в ТРЦ «Круиз». Об этом RZN.info рассказала дочь пострадавшей.

Инцидент произошел около 9:00 в субботу, 16 февраля. Поскользнувшись, женщина сломала обе кости голени, получила разрыв связки дельтовидной группы стопы.

«Мы не хотим оставить это дело просто так. Сотрудники торгового центра могут стереть записи с камер видеонаблюдения. Со стороны дежурного инженера уже прозвучала фраза: „А кто сказал, что она упала здесь?“. Спасибо молодым людям, которые вызвали скорую и не прошли мимо! Ищем их по возможности и других свидетелей», — рассказала девушка.

Она добавила, что на следующий день после произошедшего у ее матери поднялась температура, опухла и болит нога.

Никто из очевидцев пока не связался с пострадавшей. По словам рязанки, в администрации ТРЦ также не предоставили видео и не вышли на контакт с девушкой.

Очевидцы могут написать девушке «ВКонтакте».

Фото Ольги Газинской


© RZN.info

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