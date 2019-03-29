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13:50, 29 марта 2019 181
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Житель Кадома взломал и обокрал баню петербурженки

Житель Кадома взломал и обокрал баню петербурженки

Фото: Pixabay.com

Жителя Кадома поймали на краже из дачного дома петербурженки. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В дежурную часть поступило заявление от 58-летней жительницы Санкт-Петербурга о том, что из ее бани, расположенной в поселке Кадом, похитили оборудование.

Полицейские прибыли на место и предположили, что к краже мог быть причастен 24-летний житель села Кущапино, который ранее судим за аналогичное преступление. Предполагаемого злоумышленника быстро разыскали.

Выяснилось, что когда хозяйки не было дома, похититель сорвал навесной замок с входной двери бани и похитил оттуда чугунную емкость, печную двухконфорочную плиту и колосник.

Похищенное мужчина хотел сдать в пункт приема вторсырья, но не успел, его задержали оперативники.

По факту возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ. Грабителю грозит до пяти лет лишения свободы.


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