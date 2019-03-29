Житель Кадома взломал и обокрал баню петербурженки

Жителя Кадома поймали на краже из дачного дома петербурженки. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.
В дежурную часть поступило заявление от 58-летней жительницы Санкт-Петербурга о том, что из ее бани, расположенной в поселке Кадом, похитили оборудование.
Полицейские прибыли на место и предположили, что к краже мог быть причастен 24-летний житель села Кущапино, который ранее судим за аналогичное преступление. Предполагаемого злоумышленника быстро разыскали.
Выяснилось, что когда хозяйки не было дома, похититель сорвал навесной замок с входной двери бани и похитил оттуда чугунную емкость, печную двухконфорочную плиту и колосник.
Похищенное мужчина хотел сдать в пункт приема вторсырья, но не успел, его задержали оперативники.
По факту возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ. Грабителю грозит до пяти лет лишения свободы.