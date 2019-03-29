Рязанец показал, как убил свою бабушку. Видео

Телеканал ТКР рассказал, как рязанец убил свою бабушку. Видео следственного эскперимента опубликовано на YouTube.
Случай произошел в конце декабря 2018 года.
24-летний рязанец в нетрезвом состоянии вернулся домой на улице Кермазавода, где жил вместе с бабушкой.
Он разозлился на пенсионерку, поскольку та шумно передвигалась по квартире и мешала ему спать.
Мужчина схватил женщину и начал избивать.
Как отметил ТКР, после этого пенсионерка не менее суток пролежала на кухне. Рязанец думал, что она жива и не пытался помочь.
О произошедшем мужчина сообщил родственникам, те обратились в полицию.
Напомним, по факту произошедшего