Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

16:00, 29 марта 2019 712
 0    0

Рязанец показал, как убил свою бабушку. Видео

Рязанец показал, как убил свою бабушку. Видео

Телеканал ТКР рассказал, как рязанец убил свою бабушку. Видео следственного эскперимента опубликовано на YouTube.

Случай произошел в конце декабря 2018 года.

24-летний рязанец в нетрезвом состоянии вернулся домой на улице Кермазавода, где жил вместе с бабушкой.

Он разозлился на пенсионерку, поскольку та шумно передвигалась по квартире и мешала ему спать.

Мужчина схватил женщину и начал избивать.

Как отметил ТКР, после этого пенсионерка не менее суток пролежала на кухне. Рязанец думал, что она жива и не пытался помочь.

О произошедшем мужчина сообщил родственникам, те обратились в полицию.

Напомним, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело, которое направили в суд.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Ссылки по теме:

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
Wiki
4 дня назад
Обжоры на рязанские обеды. Ищем идеальную столовую

Обжоры на рязанские обеды. Ищем идеальную столовую 3

Продолжаем обзоры на обеды в центре Рязани. На этот раз выбрали места попроще и побюджетнее: столовые, кафе в университетах, административных зданиях и библиотеках.

Популярное
Комментируемое
Новое
9:54, 17 марта 2019 108 768
В Рязани прошел открытый чемпионат по бодибилдингу и фитнес-бикини. Фото 9
20:03, 16 марта 2019 40 452
Скончалась Юлия Началова
19:42, 16 марта 2019 37 342
Рязанцы отметили пятую годовщину присоединения Крыма к России 6
18:39, 16 марта 2019 24 538
Рязанцам напомнили о работе телефонной линии «Ребенок в опасности»
15:58, 20 марта 2019 22 108
Ведущий детский хирург рязанской больницы уволилась по собственному желанию 6
Все новости
Голосования

Считаете ли вы необходимым сократить время в пути поезда Рязань-Москва до 1 часа?

Окончание опроса: 8.04.2019
Архив голосований
Форум