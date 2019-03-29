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12:50, 29 марта 2019 1 272
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Рязанца осудят за убийство своей бабушки

Рязанца осудят за убийство своей бабушки

В Рязани завершили расследование уголовного дела в отношении мужчины, который убил свою бабушку. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

По версии следствия, 24-летний рязанец проживавший с 69-летней бабушкой на улице Керамзавода, «периодически злоупотреблял спиртными напитками».

Из-за этого между ним и его бабушкой происходили конфликты на бытовой почве. Один из них произошел в конце декабря 2018 года и закончился трагедией.

Обвиняемый поздно вернулся домой и разозлился на пожилую женщину, потому что та шумно передвигалась по квартире и мешала ему спать. Мужчина попытался силой отвести пенсионерку в комнату и уложить спать. Женщина стала сопротивляться.

Злоумышленник схватил ее, стал избивать, нанося удары руками и ногами по голове и туловищу бабушки. От полученных травм пенсионерка через «непродолжительное время» скончалась.

Следствие собрало совокупность доказательств, которые подтверждают причастность мужчины к преступлению. Во время следствия обвиняемый признал свою вину и раскаялся.

Уголовное дело возбудили по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Материалы направили для рассмотрения в суд.


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