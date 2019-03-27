В День войск нацгвардии Любимов пожелал рязанцам здоровья и мира

В среду, 27 марта, Николай Любимов поздравил рязанцев с Днем войск национальной гвардии России. Глава региона пожелал им крепкого здоровья, мира и благополучия.
По словам губернатора, рязанцы с уважением и благодарностью относятся к Росгвардии.
«Рязанские гвардейцы уже не раз доказывали свой профессионализм, преданность долгу, готовность служить Отечеству, в любую минуту прийти на помощь гражданам», — сказал он.
Любимов напомнил, что в городе установят монумент в память о бойцах, не вернувшихся со служебного задания. Закладной камень