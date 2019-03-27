Глава Рязани подписала соглашение о сотрудничестве с Калугой

Юлия Рокотянская подписала соглашение о сотрудничестве с Калугой. Церемония прошла на заседании гордумы.
«Я уверена, что этот документ поможет нам наладить крепкие деловые связи и организовать продуктивную совместную работу. Соглашение поспособствовует развитию взаимного сотрудничества депутатов и работников аппаратов. Мы наладим взаимодействие в социальной политике, в вопросах охраны окружающей среды и общественного порядка, в сфере развития территориального общественного самоуправления», — отметила Рокотянская.
Глава Рязани также отметила, что основная задача муниципального нормотворчества — развитие городской среды и улучшение жизни населения. Так, например, при работе над новыми правилами благоустройства Рязани изучалась практика других регионов в сфере благоустройства, в том числе, и передовой опыт Калуги.
Юлия Рокотянская и глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов посетили мемориальный комплекс в честь советских воинов, павших в боях за Калугу во время Великой Отечественной войны. Они возложили цветы к могиле неизвестного солдата и Вечному огню.
Напомним, главы Рязани и Калуги