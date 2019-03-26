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17:33, 26 марта 2019 317
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За прошедший год на рязанских железнодорожных путях погибли 23 человека. Статистика

За прошедший год на рязанских железнодорожных путях погибли 23 человека. Статистика

Фото: Pixabay.com

С 22 по 30 марта сотрудники МВД проводят рейды в местах, где люди чаще всего перебегают железнодорожные пути. Об этом сообщила пресс-служба транспортной полиции.

За прошлый год правоохранители провели больше пятисот рейдов. В текущем году их было уже около ста.

«За 2018 год зафиксировано 30 случаев травмирования на объектах железнодорожного транспорта (21 из них — смертельных) взрослых, 6 случаев травмирования несовершеннолетних (два — смертельных). В текущем году зафиксирован 1 факт смертельного травмирования», — отмечают в полиции.

Наиболее травмоопасные участки — переход в районе улицы Военных автомобилистов Октябрьского городка Рязани, 200-203 километры перегона «Рязань-Лесок», 193-196 километры перегона «Рыбное Блокпост 203 к/м» (переход с улицы Юбилейной на окружную дорогу).


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