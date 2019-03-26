За прошедший год на рязанских железнодорожных путях погибли 23 человека. Статистика

С 22 по 30 марта сотрудники МВД проводят рейды в местах, где люди чаще всего перебегают железнодорожные пути. Об этом сообщила пресс-служба транспортной полиции.
За прошлый год правоохранители провели больше пятисот рейдов. В текущем году их было уже около ста.
«За 2018 год зафиксировано 30 случаев травмирования на объектах железнодорожного транспорта (21 из них — смертельных) взрослых, 6 случаев травмирования несовершеннолетних (два — смертельных). В текущем году зафиксирован 1 факт смертельного травмирования», — отмечают в полиции.
Наиболее травмоопасные участки — переход в районе улицы Военных автомобилистов Октябрьского городка Рязани, 200-203 километры перегона «Рязань-Лесок», 193-196 километры перегона «Рыбное Блокпост 203 к/м» (переход с улицы Юбилейной на окружную дорогу).