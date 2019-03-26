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20:34, 26 марта 2019 129
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Скрепки и гвозди. Рязанские врачи показали, какие предметы чаще всего проглатывают дети

Скрепки и гвозди. Рязанские врачи показали, какие предметы чаще всего проглатывают дети

Рязанские врачи показали, какие предметы чаще всего проглатывают и вдыхают дети. Фотографии с инородными телами опубликовал региональный минздрав.

«Когда в больницу привозят ребенка, который проглотил или вдохнул инородное тело, мы проводим диагностику, чтобы принять решение о тактике ведения пациента, — пояснила главный врач детской ОКБ Инна Лебедева, — Чаще всего, чтобы извлечь инородное тело из организма, требуется помощь эндоскописта. Обычно у врача это занимает 2-3 минуты».

Детский хирурги эндоскопист Олег Ларькин рассказал, что наиболее опасны бывают проглоченные аккумуляторы, монетки и батарейки. Щелочь из них разъедает ткани внутри детского организма, поэтому извлечь их нужно максимально быстро.

«Чтобы помочь детям, проглотившим или вдохнувшим инородное тело, мы используем специальный эндоскопический сачок. Цепляем его сеткой и извлекаем наружу, но не всегда удается сделать быстро. На прошлой неделе у нас был маленький пациент, который проглотил крошечную пластмассовую белочку. У игрушки острые края, поэтому она порвала сачок. Со второго раза мы все же извлекли ее, теперь эта белочка также в коллекции», — отметил Ларькин.

В практике врачей также было извлечение инородных предметов из мочевого пузыря и прямой кишки. По данным минздрава, сейчас в детской ОКБ за сутки проходит до шести таких пациентов.


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