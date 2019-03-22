В Рязани начался флешмоб в поддержку раздельного сбора мусора

Активисты запустили в Рязани флешмоб «Предрассудки — на свалку, отходы — в переработку!». Об этом сообщила
Цель акции — изменить отношение россиян к мусору и показать, как легко организовать раздельный сбор отходов.
Для участия во флешмобе необходимо зарегистрироваться по
Благодаря участию в акции вы узнаете:
- зачем нужно сортировать отходы;
- как просто и удобно сортировать мусор у себя дома;
- куда и как сдавать отходы;
- что делать, если во дворе нет контейнеров для раздельного сбора;
- где найти пункты приема вторсырья.
Фото с сайта «Эковики»