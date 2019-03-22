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12:07, 22 марта 2019 214
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В Рязани начался флешмоб в поддержку раздельного сбора мусора 2

В Рязани начался флешмоб в поддержку раздельного сбора мусора

Фото: Pixabay.com

Активисты запустили в Рязани флешмоб «Предрассудки — на свалку, отходы — в переработку!». Об этом сообщила пресс-служба движения «ЭКА».

Цель акции — изменить отношение россиян к мусору и показать, как легко организовать раздельный сбор отходов.

Для участия во флешмобе необходимо зарегистрироваться по ссылке и выполнить ряд несложных заданий с помощью инструкций.

Благодаря участию в акции вы узнаете:

  • зачем нужно сортировать отходы;
  • как просто и удобно сортировать мусор у себя дома;
  • куда и как сдавать отходы;
  • что делать, если во дворе нет контейнеров для раздельного сбора;
  • где найти пункты приема вторсырья.

Фото с сайта «Эковики»


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