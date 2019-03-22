Минприроды утвердило сроки весенней охоты

Николай Любимов подписал постановление, в котором утвердил сроки весенней охоты. Об этом сообщил
Единый срок весенней охоты на водоплавающую и боровую дичь в южных муниципальных районах (Захаровский, Кораблинский, Михайловский, Милославский, Пронский, Путятинский, Ряжский, Скопинский, Сапожковский, Сараевский, Старожиловский, Ухоловский, Александро-Невский, Шацкий) — с 6 по 15 апреля 2019 года.
В северных муниципальных районах (Ермишинский, Касимовский, Клепиковский, Кадомский, Пителинский, Рыбновский, Рязанский, Спасский, Сасовский, Чучковский, Шиловский) — с 13 по 22 апреля 2019 года.