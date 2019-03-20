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11:30, 20 марта 2019 213
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Минтруд объяснил новую схему индексации пенсий

Минтруд объяснил новую схему индексации пенсий

Фото: Pixabay.com

Минтруд подготовил проект приказа об изменениях в правилах обращения за социальной доплатой к пенсии. Документ опубликовали на портале нормативных правовых актов.

Сейчас пенсия индексируется, после чего с помощью социальной доплаты доводится до уровня прожиточного минимума пенсионера (ПМП). В итоге получаемые пенсионером выплаты даже после индексации могут не измениться.

После нововведений индексация пенсии будет проходить уже после начисления социальной доплаты, а полученная прибавка выплачиваться сверх уровня ПМП.

Все выплаты планируют провести автоматически.


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