Минтруд объяснил новую схему индексации пенсий

Минтруд подготовил проект приказа об изменениях в правилах обращения за социальной доплатой к пенсии. Документ опубликовали на портале нормативных правовых актов.
Сейчас пенсия индексируется, после чего с помощью социальной доплаты доводится до уровня прожиточного минимума пенсионера (ПМП). В итоге получаемые пенсионером выплаты даже после индексации могут не измениться.
После нововведений индексация пенсии будет проходить уже после начисления социальной доплаты, а полученная прибавка выплачиваться сверх уровня ПМП.
Все выплаты планируют провести автоматически.