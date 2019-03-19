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8:47, 19 марта 2019 556
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Бывший муж Юлии Началовой прокомментировал ее смерть

Бывший муж Юлии Началовой прокомментировал ее смерть

Бывший муж Юлии Началовой экс-футболист российской сборной и московского ЦСКА Евгений Алдонин прокомментировал смерть певицы. По его словам, он узнал трагическую новость, когда был в командировке.

«Родители (Началовой. — прим. ред.) мне говорили, что все под контролем, никто даже не волновался особо. Я просто попросил держать меня в курсе каждый день», — вспомнил Алдонин в программе «Пусть говорят».

Об ухудшении состояния артистки, а затем и ее смерти Алдонину сообщила его бывшая теща. Мужчина сам рассказал об этом дочери.

Началова и Алдонин были супругами с 2006 по 2011 годы. От брака у пары осталась дочь.

Напомним, Юлия Началова умерла 16 марта на 39 году жизни. По словам отца, сердце певицы остановилось из-за воспалительного процесса.

Артистку похоронят 21 марта.

Фото Instagram Юлии Началовой


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