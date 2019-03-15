Суд признал уменьшение дорожных знаков опасным

Дорожные знаки уменьшенного размера признаны небезопасными. Об этом пишет «
Ранее в Москве
Центр организации дорожного движения руководствовался предварительными национальными стандартами, принятыми еще в ноябре 2017 года. По ним использование знаков такого размера допускается, хоть это и противоречит ГОСТам.
Суд принял решение на основе статистики — после установки уменьшенных знаков на тестовых перекрестках за 15 месяцев там сбили семерых пешеходов, двое из которых погибли. Ранее наездов на пешеходов в этих районах не было.
Теперь Центр организации дорожного движения должен выплатить штраф в 200 тысяч рублей.