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12:19, 15 марта 2019 94
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Суд признал уменьшение дорожных знаков опасным

Суд признал уменьшение дорожных знаков опасным

Фото: Pixabay.com

Дорожные знаки уменьшенного размера признаны небезопасными. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Ранее в Москве начали появляться уменьшенные знаки «Уступи дорогу» и «Пешеходный переход». Иск в суд подали представители ГИБДД.

Центр организации дорожного движения руководствовался предварительными национальными стандартами, принятыми еще в ноябре 2017 года. По ним использование знаков такого размера допускается, хоть это и противоречит ГОСТам.

Суд принял решение на основе статистики — после установки уменьшенных знаков на тестовых перекрестках за 15 месяцев там сбили семерых пешеходов, двое из которых погибли. Ранее наездов на пешеходов в этих районах не было.

Теперь Центр организации дорожного движения должен выплатить штраф в 200 тысяч рублей.


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