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15:09, 13 марта 2019 116
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Волгоградского депутата исключили из «Единой России» после слов о пенсионерах-«тунеядцах»

Волгоградского депутата исключили из «Единой России» после слов о пенсионерах-«тунеядцах»

Депутата Волгоградской облдумы Гасана Набиева, назвавшего малоимущих пенсионеров «тунеядцами и алкашами», исключили из «Единой России». Члены партии проголосовали за его исключение единогласно, передает РИА Новости.

Ролик с выступлением Набиева появился в интернете 6 марта. Депутат заявил, что пенсию в восемь тысяч получают «тунеядцы и алкаши», которые сами виноваты в этом положении.

«Малоимущий сам себя создал, малоимущим стал. Он мог бы стать нормальным человеком», — считает мужчина.

Набиев высказался так во время обсуждения законопроекта о социальных доплатах неработающим пенсионерам, чей доход ниже прожиточного минимума. Он предложил установить доплату к пенсии не более 1000 или 500 рублей.

За слова депутата позже извинился секретарь регионального отделения партии Сергей Горняков.


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